Юношите ни громят със 7:2, но куриозно отпаднаха от евроквалификациите
Убедителната победа над Молдова не се оказа достатъчно добра голова разлика
Юношеският национален отбор на България по футбол до 19 години изигра впечатляващ мач срещу връстниците си от Молдова на стадион "Берое" в Стара Загора.
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Европейската квалификация от Група Б4 на Лига Б заврши при резултат 7:2 за отбора на Тодор Янчев след силно представяне в атака, но това не се оказа достатъчно за спечелване на групата.
След като в миналия кръг нашите направиха равенство 1:1 с Латвия, им трябваше по-добра голова разлика от балтийския съперник. За съжаление обаче Латвия в същото време разгроми аутсайдера Гибралтар с 12:1 на стадион "Хаджи Димитър" в Сливен.
Така Латвия спечели групата с голова разлика +13, което е с два гола по-добър актив от българския тим.
Българите бяха пълни господари на терена срещу Молдова и през двете полувремена. Поведоха с 2:0 след голова на Даниел Манолев и Никола Генчев до 20-ата минута. След това Никита Павленко върна един гол за гостите, но Ростислав Костенски и Анастасион Туфас покачиха до 4:1 преди почивката.
В 71-ата минута нападателят на Черноморец Костенски вкара още един гол за 5:1, а Мартин Пейчев 10 минути преди края покачи на 6:1. До края имаше време и за две дузпи - по една за двата отбора. Иван Жежу вкара тази за Молдова, а Калоян Божков оформи крайното 7:2 с гол за България.
За съжаление единствено първият отбор в групата продължава напред в квалификациите и това е Латвия.