Победа над Молдова в последния кръг би означавала класиране напред

618 Снимка: БТА

Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши при резултат 1:1 срещу връстниците си от Латвия във втората среща от своята група от втория кръг на квалификациите за Европейско първенство по футбол в тази възрастова група. Двубоят от група Б4 на лига Б се игра на стадион "Берое" в Стара Загора.

Гостите поведоха с попадение на Артьомс Бутрикс в 6-та минута, а Даниел Манолев изравни четири минути преди края на мача.

Отборът на Латвия откри резултата в 6-та минута, когато Артьомс Бутрикс получи в наказателното поле от Ансис Витинш и прати топката в горния десен ъгъл на вратата за 0:1.

В следващите минути играта бе равностойна, но чистите голови положения липсваха. Гостите изпълниха няколко статични положения, но вратарят на България Огнян Владимиров се намеси при центриранията и не позволи вратата му да бъде застрашена.

В 30-та минута Марто Бойчев бе изведен на стрелкова позиция в пеналта на гостите, но ударът му мина на сантиметри от гредата и излезе в аут.

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Три минути по-късно Калоян Божков проби, навлезе в наказателното поле и стреля, останал сам срещу вратаря на съперника, но ударът му мина покрай вратата.

Емилиян Гогев пробва удар от дистанция в 40-та минута, но топката бе право в ръцете на Нилс Балагушс, който се намеси и минута след това при удар на Няголов извън наказателното поле.

Българският отбор стигна до два удара към вратата още в началните минути на втората част чрез калоян Божков и Атанасиос Туфас, но стражът на Латвия не бе затруднен.

В 53-та минута Божков центрира от фаул, а Алекс Тунчев засече с глава от близка дистанция, но вратарят на съперника отново се намеси и спаси.

Седем минути по-късно Мартин Пейчев намери Атанасиос Туфас, който веднага отправи удар от границата на наказателното поле. Топката рикошира в крака на Виктор Добрев и попадна в ръцете на Балагушс, който спаси и минута след това при силен удар на Няголов.

Отборът на България изравни в 86-та минута, когато Даниел Манолев овладя топката в наказателното поле и я прати в мрежата със силен удар по земя - 1:1.

По този начин България остана начело в класирането с актив от 4 точки и по-добра голова разлика от втория Латвия. Молдова заема третото място в групата, след като днес се наложи с 5:0 над Гибралтар в Сливен.

В последната си среща от квалификациите България до 19 г. излиза срещу връстниците си от Молдова, а срещата е насрочена за 17 ноември (вторник) от 14:30 часа, отново на стадион "Берое" в Стара Загора. За да се класират за третия кръг от европейските квалификации, младите "лъвчета" трябва да спечелят своята група.

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