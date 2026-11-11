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Юношеският национален отбор на България до 19 години започна с победа участието си във втория кръг на квалификациите за Европейско първенство по футбол в тази възрастова група, след като се наложи с 6:0 над връстниците си от Гибралтар. Двубоят от група Б/4 на пресявките се игра на стадион "Берое" в Стара Загора, където ще бъдат и другите два мача на състава, воден в момента от Тодор Янчев.

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България поведе с 2:0 след попадения на Емилиян Гогев в 9-та и 18-та минути, а Алекс Тунчев покачи на 3:0 в 25-та минута. Гогев оформи своя хеттрик след гол в 36-та минута след подаване на Емануел Няголов от ъглов удар, а Даниел Манолев и появилият се след почивката вместо капитана Калоян Божков - Кристиян Горянов, се разписаха след почивката за крайното 6:0, предава БТА.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на жертвите от катастрофите на автомагистрала "Тракия" във вчерашния ден, а българският отбор излезе с черни ленти на ръкавите на екипите си.

Отборът на България започна по-добре от своя съперник като установи контрол над топката още в началото на срещата и успя да открие резултата в 9-та минута. Емануил Няголов проби по десния фланг и центрира в наказателното поле, където непокрития Емилиян Гогев прати топката в мрежата след удар от въздуха - 1:0. Отново Емилиян Гогев реализира за 2:0 в 18-та минута, след като се разписа с глава от близка дистанция след нова асистенция на Няголов.

Играчите, водени от Тодор Янчев продължиха да създават голови положения пред вратата на Гибралтар и в следващите минути, когато удари на Никола Генчев и Калоян Божков бяха спасени от вратаря на съперника Виктор Хуарт.

Снимка: БТА

В 25-та минута Емилиян Гогев бе най-съобразителен в пеналта на гостите при разбъркване и предостави за Алекс Тунчев, който покачи на 3:0 след удар с глава от непосредствена близост.

Нова отлична атака за България завърши с гол в 36-та минута. Даниел Манолев изведе отлично Калоян Божков, а той асистира на Емилиян Гогев, който оформи своя хетррик за 4:0.

И след почивката юношеския тим на България продължи да бъде активен и създаде редица опасности пред вратата на гостите, а в 63-та минута Даниел Манолев реализира за 5:0 с удар извън наказателното поле.

Тимът на Гибралтар създаде своята първа сериозна опасност в 73-та минута, когато Джонатан Роуботъм получи на чиста позиция в пеналта, но Огнян Владимиров успя да избие неговия удар в корнер. Кристиян Горянов оформи крайния резултат в 79-та минута с удар от границата на наказателното поле - 6:0.

Снимка: БТА

В другия мач от групата, който се игра в Сливен, Латвия победи Молдова с 3:1.

В следващата си среща от квалификациите България до 19 г. излиза срещу връстниците си от Латвия, а срещата е насрочена за 14 ноември (събота) от 16:00 часа, отново на стадион "Берое" в Стара Загора. За да се класират за третия кръг от европейските квалификации, младите "лъвчета" трябва да спечелят своята група.

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