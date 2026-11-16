427 Снимка: Getty Images

Юрген Клоп изрази мнение, че не е очаквал нещата във ФИФА да стана по-зле след смяната на Сеп Блатер с Джани Инфантино и промяна на президентския пост на световния футбол още преди изборите през март догодина е добре дошла.

Инфантино е начело на организацията от 2016 година насам, когато наслед именно Блатер. Тогава швейцарецът бе принуден да подаде оставка заради обвинения в корупция, след като бе станал президент още през 1998 година.

"Следя футбола от много години. Има хора, които го познават по-добре от мен, но мисля, но мисля, че мнозинството е съгласно, че има смисъл да има промяна. Не мислех, че нещата могат да се влошат след Сеп Блатер, но успяха да направят така, че да стане зле. Що се отнася до Джани Инфантино, наследникът му със сигурност ще се справи по-добре. Има хората, които наистина са загрижени за бъдещето на футбола, хора, които не са водени от финансови интереси. Ако някой такъв се представи и стане президент, мисля, че ще има чувствително подобрение. Чух да се говори за Арсен Венгер, но знам дали е вярно, но той е свестен човек", смята Клоп.

Селекционерът на германския национален отбор спомена неслучайно името на Венгер, защото то се свързва с потенциална кандидатура, но към момента няма нищо официално.

Крайният срок за кандидатури е след два дни - на 18 ноември, а към момента възможните заместници на Инфантино са Рамон Вега, бивш национал на Швейцария и Козо Ташима, почетен президент на японската федерация.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.