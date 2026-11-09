Две победи в последните шест шампионатни мача не се никак добра статистика за гранда

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Фиорентина и Ювентус завършиха 2:2 в последния мач от кръга в Италия, който никога не е скучен и лишен от емоции. Няма по-важен ден от календара на Серия А за град Флоренция от този, в който гостува "старата госпожа". Взаимната неприязън е прастара и никога не спира да тлее.

Домакините поведоха с гол на Матео Пелегрино с глава след корнер още в 4-ата минута, а в 32-рата Юве изравни с първото попадение в първенството на немския нападател Ник Волтемаде.

След почивката разбъркване поднесе топката на Ейби Нджай, който пак изведе "виолетовите" напред в 54-ата минута. Но 12 по-късно една от редките грешки през сезона на опитния вратар Давид де Хея позволи на Бремер с глава да го изпревари и да изравни за 2:2.

Така Ювентус не допусна загуба, но и не победи, а това означава, че има едва два успеха в последните си шест шампионатни мача. И е с 18 точки на седмото място, на цели 11 от лидера Лацио.

Фиорентина пък е с 9 и само на 2 над зоната на изпадащите.

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Лацио води с 29 т., следван от Интер с 28 и Рома с 27.

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