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Каляри и Ювентус завършиха наравно 1:1 в среща от шестия кръг на Серия "А".
Домакините от Сардиния затвърдиха тенденцията да са позитивната изненада на сезона в Калчото, като се намират на четвъртото място с актив от 13 точки. Тимът на Лучано Спалети пропусна да ги изпревари и е шести с 11 точки.
Рожденикът Даниел Малдини откри резултата за Каляри в 20-ата минута, а Рандал Коло Муани вкара първия си гол за сезона в 81-ата, за да изравни.
В края на мача скандал между двамата треньори - Фабио Писакане и Спалети, доведи до тяхното изгонване.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.