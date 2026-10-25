"Бианконерите" успяха да решат всичко в рамките на едно полувреме в италианския юг, а в основата на победата бе Дъглас Луиш.
В 29-ата минута той асистира за гола на американския национал Уестън МакКени, а в края на полувремето самият той се разписа за 2:0.
Спортът е повече от резултат
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Това остана и крайният резултат в срещата, като Ювентус взе първа победа в Италия от над месец насам, след като последният успех на "бианконерите" бе още преди паузата за национални отбори в края на септември.
И все пак ситуацията в класирането за Юве все още е далеч от добра, защото след осем кръга грандът от Торино заема незавидната за стандартите си седма позиция.
Снимка: Getty images
В късния мач от програмата непобеденият до момента Милан спечели с 2:0 гостуването си на Удинезе.
Така "росонерите" се върнаха в топ 4 на класирането с 18 точки, колкото има и третият Рома, докато лидери са Интер и Лацио с по 22.
Милан успя да открие още в шестата минута на мача чрез Пулишич, а интригата уби Омари Хътчинсън в 65-ата минута с втория гол в срещата.