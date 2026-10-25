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Ювентус и Милан спечелиха неделните си гостувания от италианската Серия "А".

След две поредни издънки в шампионата, Ювентус успя да се върне в правия път след 2:0 при визитата си на Лече.

"Бианконерите" успяха да решат всичко в рамките на едно полувреме в италианския юг, а в основата на победата бе Дъглас Луиш.

В 29-ата минута той асистира за гола на американския национал Уестън МакКени, а в края на полувремето самият той се разписа за 2:0.

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Това остана и крайният резултат в срещата, като Ювентус взе първа победа в Италия от над месец насам, след като последният успех на "бианконерите" бе още преди паузата за национални отбори в края на септември.

И все пак ситуацията в класирането за Юве все още е далеч от добра, защото след осем кръга грандът от Торино заема незавидната за стандартите си седма позиция.

Снимка: Getty images

В късния мач от програмата непобеденият до момента Милан спечели с 2:0 гостуването си на Удинезе.

Така "росонерите" се върнаха в топ 4 на класирането с 18 точки, колкото има и третият Рома, докато лидери са Интер и Лацио с по 22.

Милан успя да открие още в шестата минута на мача чрез Пулишич, а интригата уби Омари Хътчинсън в 65-ата минута с втория гол в срещата.

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