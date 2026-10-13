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Сагата между Ювентус и Кристиано Роналдо изглежда далеч от своя край, а се точи вече 5 години.

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Торинският гранд продължава юридическата война срещу бившата си звезда и официално отнесе спора до Касационния съд на Италия - най-високата инстанция в правосъдната система на страната.

В основата на конфликта са спестените заплати по време на глобалната пандемия, при който клубът се договори с част от играчите си за разсрочване на възнагражденията.

След преминаването му в Манчестър Юнайтед през лятото на 2021 г., Роналдо поиска да му бъдат изплатени забавени 19.5 милиона евро.

През април 2024 г. арбитражният съд отсъди частично в полза на футболиста и нареди на Юве да му плати 9.8 милиона евро плюс лихвите - точно половината от първоначалната му претенция.

Тогава юристи отбелязаха, че няма доказателства клубът умишлено да е заблудил футболиста, а самият той не бе поискал сумата при напускането си през 2021-ва.

През януари 2026 г. Трудовият съд в Торино отхвърли жалбата и потвърди решението в полза на петкратния носител на "Златната топка". От финансовия доклад на Ювентус за сезон 2025/26 г. става ясно, че клубът е подал официална жалба до Касационния съд на 27 март 2026 година и в момента очаква определяне на дата за изслушването.

От италианския гранд обаче уточняват, че дължимата сума по решението вече е била осчетоводена още през финансовата 2023/24 година. Това означава, че дори Върховният съд да потвърди решението в полза на Кристиано, това няма да нанесе нов финансов удар върху настоящия или бъдещите бюджети на Ювентус.

Трансферът през лятото на 2018 г. от Реал Мадрид в гранда от Торино беляза един от най-големите сделки в историята на футбола, на стойност около 100 милиона евро. Роналдо изкара три пълни сезона в черно-белия екип.

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