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Ювентус разби с 4:0 Венеция на свой терен и не позволи дистанцията от отборите от топ 4 в Серия "А" да се увеличи.
"Бианконерите" изиграха много слабо първо полувреме, но след почивката се преобразиха.
Голяма роля за това имаше Ник Волтемаде, който се появи в игра за началото на втората част. Германецът откри резултата в 53-тата минута, а шест по-късно асиститра на Тюн Копмайнерс за втория гол.
Хуан Кабал (65) и Рандал Коло Муани (71-д) довършиха гостите, които рухнаха още след първия гол във вратата си.
Спортът е повече от резултат
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Така играчите на Юве отбелязаха подобаващо мач №600 на Лучано Спалети като треньор в Серия "А".
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.