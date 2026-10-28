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ЦСКА обяви с публикация в социалните мрежи, че всички билети за съботния мач срещу Славия са разпродадени.

ЦСКА

Това ще е двубоят на завръщането на напълно реконструирания и модерен стадион "Българска армия", където "червените" не играят от декември 2023-а.

Билетите бяха пуснати във вторник, като почти до обяд днес възможност да си купят такива имаха само притежателите на абонаментни карти от миналия сезон. Днес за 3-4 часа свършиха и останалите десетина хиляди билета, а вероятно ЦСКА можеше да продаде и тройно повече пропуски за голямото си завръщане.

Мачът е в събота от 19:30 часа, но се планира почти двучасово шоу преди него, като ще бъдат почетени славни ветерани, големи фигури и паметни мигове в историята на армейците.

Драмата с продажбата на билети бе заради технически проблеми, причинени от пускането им в платформа, която очевидно не бе тествана за такъв огромен онлайн наплив.

Само притежателите на фенски карти на ЦСКА са почти 30 000, а без такава не можеш да си купиш билет. А местата на стадиона са не повече от 18 хиляди.

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