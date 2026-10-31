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Тотнъм постигна трета поредна победа във Висшата лига и с нея "шпорите" се изкачиха на осмото място във временното класиране.

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Играчите на мениджъра Роберто де Дзерби се наложиха у дома с 2:0 над Кристъл Палас в дербито на Северен срещу Южен Лондон. За последно "шпорите" биха три поредни пъти в първенството през февруари 2025 година.

Гостите от Палас практически играха цял мач в намален състав, тъй като още в 13-ата минута техният централен нападател Жан-Филип Матета бе изгонен с директен червен картон за грубо влизане в глезена на опорния крак на защитника Мики ван де Вен.

С човек по-малко гостите не бяха в състояние да се противопоставят по никакъв начин и Тотнъм се възползва от това. В 25-ата минута Арчи Грей откри резултата, след като засече с глава центриране от корнер.

В 73-тата минута Ян Пол ван Хеке реализира втория гол за Тотнъм след разбъркване пред вратата на "орлите".

С успеха Тотнъм събра 12 точки. Кристъл Палас е на 18-о място в класирането със 7 точки.

 

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