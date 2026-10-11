Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Милан направи грешна стъпка в шестия кръг на Серия "А", след като стигна само до равенство 1:1 при гостуването си на Сасуоло.

Още по темата

За четвърти пореден път "росонерите" не успяват да спечелят гостуването си в Емилия Романя, като тази серия започна през 2022 година.

Отборът на Рубен Аморим, макар да е без загуба от началото на сезона, продължава да е колеблив и може да се радва, че не загуби днес, защото съперникът беше по-активният отбор в атака. Tова е трето поредно равенство в гостуване на МИлан след тези с Ювентус и Лацио.

Милан поведе в 63-ата минута след снаряд от френския полузащитник Адриен Рабио, който разстреля вратаря с удар от малък ъгъл.

Веднага след това обаче домакините осъществиха сериозен натиск и стигнаха до изравнителен гол в 68-ата минута. Резервата Кас Одентал се разписа след ъглов удар и разбъркване в наказателното поле.

В последствие важни намеси на вратаря Майк Манян опазиха точката за "росонерите". Те са четвърти в класирането с актив от 12 точки, докато "неровердите" са десети с 8 точки.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126429
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5365
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4158
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2072
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3294
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1282
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1479