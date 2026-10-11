Трето поредно равенство за отбора на Рубен Аморим в гостуванията от Серия "А"

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Милан направи грешна стъпка в шестия кръг на Серия "А", след като стигна само до равенство 1:1 при гостуването си на Сасуоло.

За четвърти пореден път "росонерите" не успяват да спечелят гостуването си в Емилия Романя, като тази серия започна през 2022 година.

Отборът на Рубен Аморим, макар да е без загуба от началото на сезона, продължава да е колеблив и може да се радва, че не загуби днес, защото съперникът беше по-активният отбор в атака. Tова е трето поредно равенство в гостуване на МИлан след тези с Ювентус и Лацио.

Милан поведе в 63-ата минута след снаряд от френския полузащитник Адриен Рабио, който разстреля вратаря с удар от малък ъгъл.

Веднага след това обаче домакините осъществиха сериозен натиск и стигнаха до изравнителен гол в 68-ата минута. Резервата Кас Одентал се разписа след ъглов удар и разбъркване в наказателното поле.

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В последствие важни намеси на вратаря Майк Манян опазиха точката за "росонерите". Те са четвърти в класирането с актив от 12 точки, докато "неровердите" са десети с 8 точки.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.