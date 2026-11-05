Александър Георгиев ще е начело на първия тим в петък срещу Септември

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За втори път в рамките на календарната 2026-а година директорът на Детско-юношеската школа на Локомотив (София) Александър Георгиев ще води представителния отбор като временен треньор.

Георгиев ще е начело на тима утре, когато Локо гостува на Септември, а мачът е на стадион "Георги Аспарухов". Двубоят е от 17:00 часа.

В щаба на Александър Георгиев влизат помощниците Костадин Велков и Кристиян Величков, кондиционният специалист Васил Цветков, треньорът на вратарите Владимир Манолков и анализаторът Емил Енчев.

44-годишният Георгиев беше начело на "червено-черните" от 28-и април до 26-и май тази година, когато пое работата от напусналия Станислав Генчев. Сега се налага отново да "влезе в боя", след като клубът се раздели с Любослав Пенев.

Въпреки информациите, че Локомотив ще бъде поет от бившия помощник-треньор на националния отбор Георги Донков, за момента такова назначение няма. Преди дни в интервю пред медии собственикът на клуба Веселин Стоянов призна, че разговори се водят с различни хора, но фаворит няма.

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В момента Локомотив (София) е на 12-о място в класирането с 9 точки, колкото има и Локомотив (Пловдив) след тях.

Утрешният им съперник Септември е на последното 14-о място с 8.

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