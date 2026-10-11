Ефект от действията на президента Лула се усети и в двете посоки. Въпросът е как ще повлияе на балотажа

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За някои нации футболът не е просто игра. И това не е клише.

Бразилия се събужда и заспива с мисълта за футбол, а бразилец, който не се интересува от тази тема, е направо експонат за музей. Не е изненада, че и политиката, и изборите миналия уикенд показаха, че играта с топка е влиятелна дори за това кой ще управлява страната.

На първия тур Флавио Болсонаро взе над 56 милиона гласа и 47.03 процента от гласовете. Втори е досегашният президент Лула да Силва с 45.16 процента (малко под 54 милиона вота). Предстои балотаж на 25 октомври, като прогнозите за него са много трудни.

И двамата претенденти обичат футбола, разбира се. Лула преди 20 дни занесе като скъп дар на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани фланелка на любимия Коринтианс. Това е неговият отбор - "бяло-черните" от Сао Пауло.

Това не е никак случайно и е пропито от символика. Лула е с леви виждания, а Коринтианс е клубът, който винаги ще е асоцииран с идеите и "социалистическите" слогани от времената на великия Сократес през 80-те. "Демокрацията на Коринтианс" от онова време е термин, който е включен в тълковните речници на Бразилия. Но тя е друга тема.

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Лула подари фланелка на Коринтианс на кмета на Ню Йорк през септември Снимка: Getty Images

Неговият конкурент е син на бившия президент Жаир Болсонаро, който е също от Сао Пауло. Таткото е от Палмейрас - големия враг на Коринтианс. Синът, който днес се изправя срещу Лула и води преди балотажа, е запален по Вашку да Гама от Рио.

Но фамилия Болсонаро с нейните крайнодесни разбирания и на моменти националистически идеи, предпочете да консолидира подкрепата за своята партия, като направи мащабна кампания преди няколко години за носене на бразилската национална фланелка към урните. И кадрите миналия уикенд от изборите бяха показателни - златистите екипи на селесао бяха навсякъде.

Но не заради това кой от кой отбор е, футболът повлия на вота.

Седмица преди изборите Лула узакони новите правила за забрана на хазартните оператори в цялата страна. Рекламата реално е спряна с т.нар. "временна изпълнителна заповед" (Medida Provisória 1.394). Тази заповед със сила на закон (може да бъде свалена до 120 дни с ответна такава от конгреса) нанесе "мащабен и незабавен икономически и структурен удар върху бразилския спорт" - това пък е цитат от президента на Фламенго Луис Едуардо Баптища.

Ясно е защо. Това са основните рекламодатели и икономически сподвижници на спорта в страната. Особено на футбола, който концентрира огромно внимание върху себе си.

Само 7 дни преди изборите страната се развълнува по темата, а тя е пряко свързана с футбола и с неговите привържени - а това, както вече казахме, са почти всички в Бразилия.

Но има и друго. Огромни прослойки - особено на най-ниските социални нива, подкрепят твърдо промяната. Те са пряко засегнати и смятат, че обществото има нужда от тази забрана.

Футболните клубове обаче настръхнаха. Според тях се задават фалити и мизерия за националната игра на бразилците. Всички 20 клуба елитната дивизия имат действащи договори с компании за залози, като за много от тях те са основни, генерални, и логата им са на предната част на фланелките.

От влизането в сила на заповедта, логата вече ги няма. Контрактите, съответно, ще бъдат скъсани, а това са големи дупки в бюджетите на футболните отбори. Собственикът на Крузейро Педро Лоуренсо определи загубите за неговия клуб като "катастрофални" и такива, които могат да доведат до банкрут.

Бразилци отиват към урните, облечени във футболни фланелки на любимия отбор Снимка: Getty Images

Темата стана основна и раздели мненията.

Лула остана твърд и защити промяната: "В най-добрите моменти от историята на бразилския футбол нямаше сайтове за залози. Клубовете ще трябва да се оправят сами", каза президентът. Разбира се, това е вярно като фактология.

Но той говори за времена, в които влиянието на тези компании, ако изобщо ги е имало тогава, е било несравнимо с това, което е в момента. А и икономиката на футбола се промени драстично спрямо годините, в които бразилците се забавляваха на терена и доминираха в играта.

Според масовото мнение това е преценен ход, който да "му събере" няколко процента сред хората, засегнати пряко от проблеми с хазарта. Популистки или силен политически маньовър - наречете го както искате, но - такива бяха общите мнения.

Само че нещата не са еднозначни. В обратния полюс забраната също имаше силен ефект. Клубовете призоваха открито своите организирани привърженици да гласуват срещу Лула, защото иначе "любимите им отбори ще страдат, а с това ще страдат и те".

Организирани привърженици - разбирай, милиони.

Само Фламенго има към 55 милиона фенове, а големите групи с членове са вероятно 1/10 от тези. Коринтианс е вторият най-популярен отбор, но имаме Вашку, Флуминензе, Палмейрас, Сао Пауло, Ботафого...Това са няколко милиона организирани привърженици.

Колко от тях са облекли златистата фланелка и са пуснали бюлетина за Болсонаро, за да изпълнят повелята на любимите клубове, никога няма да е напълно и прецизно ясно. Но са много. Според изследванията в Бразилия между двата тура - не по-малко от 3 процента "са вдигнати" от тези последни дни преди вота, като това са групите, за които говорим.

Други изследвания твърдят, че над 1.5 процента са се вдигнали пък за Лула, задето е имал смелостта да вкара законовата промяна. Тоест - футболът, макар и непряко, е повлиял доста сериозно на един момент, който определя пътя на страната в следващите четири години.

Иде втори тур и там ще се решава кой ще е президент. Темата не е никак приглушена в дните преди него. Кръговете от първенството си вървят, а няколко мача вече се превърнаха в открит протест срещу закона.

По време на срещите Сао Пауло - Сантос и Атлетико Минейро - Брагантино, Асоциацията на компаниите за хазартна дейност използва и без това платените рекламни пана около терените за политически слогани. Там се появяваха текстове като "Да забраняваш не означава да защитаваш" и "Забраната не спира хазарта".

На екипите на някои отбори се появиха подобни лога, които заместиха тези, които вече са забранени. Фламенго игра при гостуването на Сантос с фланелка, на която мястото на спонсора - голяма компания за залози, пишеше: "Да забраняваш не означава да защитаваш".

Фламенго замени логото на букмейкърската компания-спонсор с текст "Да забраняваш не означава да защитаваш" след влизането в сила на временната забрана Снимка: Getty Images

В Конгреса също настанаха разгорещени спорове, а и в публичното пространство.

Няколко легенди от футболното минало на Бразилия застанаха на страната на клубовете. "Искаме играта да фалира ли?", питаха те.

Медиите и водещи политици обаче, дори такива, които не подкрепят пряко Лула, този път са на негова страна. И настояват да няма промяна в прокараната мярка, въпреки че според Конституцията, има 120 дни, в които тази временна забрана може да бъде отхвърлена.

Болсонаро вече обяви директно в тв диспут, че ако бъде избран, в рамките на този срок ще отхвърли забраната. Лула каза, че ще я "бетонира".

Клубовете директно призоваха - всички срещу Лула. Пряка агитация, в която футболната топка се тупка от двете страни на барикадата. Защото за бразилеца тази игра е твърде деликатна тема, за да бъде подценена. Дали е най-правилно да бъде използвана за пропаганда и открит призив за кого да гласуваш... това е различна тема.

Любимата игра на милиарди е социален феномен, казват. Политически обаче - явно също.

Виждаме го постоянно и навсякъде около нас, не само в Бразилия.

Фламенго и Палмейрас са вплетени в битка за титлата и в момента. И двата отбора имат огромни като финансови измерения договори с компании за залози Снимка: Getty Images

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