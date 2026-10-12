Момчето финтира охраната и се снима с национал на Нидерландия по време на мача с Германия

948 Снимка: Getty Images

Федерацията на Нидерландия наложи сурова санкция на 13-годишно момче, което влезе на терена по време на мача с Германия в Лигата на нациите преди две седмици.

Двубоят на "Йохан Кройф Арена" в Амстердам завърши 1:1, а тийнийджърът изтича на игрището 20-ина минути преди края и си направи селфи с Тижани Райндерс от домакините.

Нахилен до уши, младежът бе изведен от стюардите след кратко надбягване по тъчлинията, като опита на спринт да ги финтира за втори път.

Но днес едва ли му е до смях, след като федерацията отсече: 5 години без право да посещава мачове в страната, плюс апел към УЕФА да разшири наказанието за цяла Европа. В добавка - глоба от 100 евро, но и "условна" такава от 10 000 евро, които родителите му трябва да заплатят, ако забраната бъде нарушена.

Санкцията е много тежка и вероятно ви се струва пресилена, но е в унисон с правилата на федерацията на Нидерландия.

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Случаят е идентичен с този през 2021 г., когато момче на същата възраст влезе на терена на мач на националния отбор и си направи селфи с Мемфис Депай. И тогава забраната бе за 5 години и изтече миналия месец.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.