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Лидерите във Втора лига и основни фаворити за промоция на този етап - Вирен (Сандански) и варненският Фратрия, допуснаха загуби на старта на 12-ия кръг във второто ниво на футбола ни.

Отборът на Вихрен, който все още е на върха в класирането с 24 точки, пропусна да увеличи аванса си и загуби с 0:1 визитата си на Янтра в Габрово.

Домакините от Габрово бяха в ужасна серия от три поредни загуби, но сложиха край на кризата с гол на Иван Коконов в 75-ата минута.

По този начин Янтра се доближи само на пет точки от върха и също се замесва в битката за челните места - нещо, което от клуба афишираха като цел преди кампанията.

Няколко часа по-късно Етър (Велико Търново) победи Фратрия с 2:0 на стадион "Ивайло", с което попречи на намиращия се на третото място в таблицата варненски тим да се изкачи на върха.

Головете на Чавдар Ивайлов след повторно изпълнение на дузпа, както и на Стелиян Добрев бяха ключови за успеха на "болярите" и означаваха поражение и за други лидер във Втора лига.

Така Вихрен остава на върха с 24 точки, на второ място е ЦСКА II с 23, но класирането на "червените" няма никакво отношение към промоцията, а след тях в класирането е Фратрия с 22 пункта.

Четвърти е отборът на Черноморец (Бургас) с 21 точки и мач по-малко.

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