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От ръководството на изпадналия в сериозна финансова криза и несигурност около собствеността Локомотив Пловдив обявиха, че започват кампания за продажба на абонаментни карти за привържениците.

Всички събрани средства ще бъдат използвани за издръжката на отбора.

Цените на абонаментните карти са, както следва:

- Трибуна "Спортклуб" – 150 евро;

- Трибуна "Бесика" – 90 евро;

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- Южна трибуна – 90 евро;

- Учащи и пенсионери - 60 евро.

Навръх 100-годишнината си сме изправени пред най-трудния момент в нашата история. Сега повече от всякога клубът има нужда от нас и е време за пореден път да докажем, че когато стане най-трудно, ние обичаме най-силно!

Да си привърженик на Локомотив Пловдив никога не е било лесно и неслучайно в нашия химн се пее, че повратностите не ни жалят, а несгодите не са ни мит.

Въпреки че вековната история на Пловдивския любимец е изпълнена с възходи и падения, едно нещо е константно във времето и това е доблестта и гордостта, които всеки от нас изпитва като член на "черно-бялата" общност.

Намираме се на исторически кръстопът, в който спасението на клуба зависи от всеки един от нас, и сега е моментът да заявим принадлежността си към Локомотив!

Затова започваме кампания за продажба на абонаментни карти за стадион "Христо Бонев", като всички събрани средства ще отидат за издръжката на отбора.

Абонаментната карта не просто осигурява правото да се посетят всички домакински мачове на Локомотив, но е и символ на принадлежността към "черно-бялото" семейство.

Чест и отговорност е за всеки локомотивец да застане до отбора си в този съдбоносен момент!", написаха от Локомотив и уточниха, че заявката за закупуване на абонаментна карта се осъществява под формата на направено дарение за съответната сума, преведа по банковата сметка на Сдружение "Магията на Пловдив".

По-рано днес от Локомотив обявиха, че намаляват и цената на билетите за предстоящото домакинство на Славия от 12-ия кръг на Първа лига.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.