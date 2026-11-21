Да гледаш мач на "Лазур" е трудно, а сякаш да си на терена е още по-тежко предизвикателство

173 Снимка: БТА

Проблемите в инфраструктурата на родния футбол са всеизвестни, а поредният нашумял пример идва от основния кандидат за промоция в елита - Черноморец (Бургас).

Стадион "Лазур" в Бургас дълги години имаше статута на един от най-добрите, ако не и най-добрият стадион у нас, но настоящото му състояние показва, че в продължение на години нещата са били сериозно занемарени.

Най-отчайващата гледка е самият терен, на който днес играчите на Черноморец и Рилски спортист се мъчиха за равенството 1:1 помежду си.

Двубоят бе телевизионен и за всеки фен, превключил на "Diema Sport" в събота около обяд успя да види отчайващото състояние на терена.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Няма нищо случайно в това, че стойностният състав на Черноморец е взел по-голяма част от точките си през сезона като гост. Показателно е, че последните три домакинства завършват наравно, а причината е, че на този терен просто е много трудно да се играе футбол.

Въпреки днешното 1:1 Черноморец успя да излезе временно на върха във Втора лига преди изиграването на останалите мачове от върха.

Та въпросът е дали Бургас смята да се погрижи за своя иначе нелош за родната действителност стадион, или Черноморец ще атакува елита с терен, който не предполага практикуването на футбол?

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