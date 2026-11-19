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Има сериозна вероятност паузите за хидратация, които бяха толкова обсъждани на Мондиал 2026, да останат и за Световното първенство през 2030-а година.

В средата на всяко полувреме по време на шампионата в САЩ, Мексико и Канада играта биваше спирана за около три минути.

Тази мярка беше въведена с логиката да се защити здравето на играчите, но същевременно да се осигурят значителни търговски ползи за телевизионните оператори, по-специално за носителите на права в Съединените щати.

Силните критики от спортната аудитория, както и от някои играчи, не впечатлиха ръководителите на футбола.

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The Guardian разкри, че документите на ФИФА за телевизионните права за Световното първенство след четири години включват клауза, която позволява да се излъчват реклами по време на "паузи за хидратация".

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