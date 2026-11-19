Тази мярка беше въведена с логиката да се защити здравето на играчите, но същевременно да се осигурят значителни търговски ползи за телевизионните оператори, по-специално за носителите на права в Съединените щати.
Силните критики от спортната аудитория, както и от някои играчи, не впечатлиха ръководителите на футбола.
Спортът е повече от резултат
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The Guardian разкри, че документите на ФИФА за телевизионните права за Световното първенство след четири години включват клауза, която позволява да се излъчват реклами по време на "паузи за хидратация".