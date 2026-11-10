Футболен мач между юноши във Франция се превърна доведе до изключително опасни последици, при които можеше да има пострадали хора.
След края на двубоя между Гренобъл и Лион, спечелен от домакините с 1:0, напрежението е ескалирало заради няколко от домакинските фенове, които са потърсили саморазправа с играч на гостите.
Според свидетелски показания агресорите са носили дървени прътове, като един от тях е ударил футболиста. Говори се и че са разполагали с мачете, а един от мъжете дори изважда пистолет и заплашва да стреля.
От Гренобъл излязоха с официално изявление след инцидента.
"Клубът осъжда най-категорично всички форми на насилие и действия, противоречащи на основните ценности на спорта, разиграли се след края на мача. Гренобъл Фут 38 се разграничава напълно от тези постъпки. В основата на инцидента са лица, които нямат абсолютно никаква връзка с клуба. Запазваме си правото да подадем жалба в полицията, за да бъде хвърлена пълна светлина върху тези събития", написаха от клуба.