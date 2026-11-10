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Футболен мач между юноши във Франция се превърна доведе до изключително опасни последици, при които можеше да има пострадали хора.

След края на двубоя между Гренобъл и Лион, спечелен от домакините с 1:0, напрежението е ескалирало заради няколко от домакинските фенове, които са потърсили саморазправа с играч на гостите.

Според свидетелски показания агресорите са носили дървени прътове, като един от тях е ударил футболиста. Говори се и че са разполагали с мачете, а един от мъжете дори изважда пистолет и заплашва да стреля.

От Гренобъл излязоха с официално изявление след инцидента.

"Клубът осъжда най-категорично всички форми на насилие и действия, противоречащи на основните ценности на спорта, разиграли се след края на мача. Гренобъл Фут 38 се разграничава напълно от тези постъпки. В основата на инцидента са лица, които нямат абсолютно никаква връзка с клуба. Запазваме си правото да подадем жалба в полицията, за да бъде хвърлена пълна светлина върху тези събития", написаха от клуба.

 

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