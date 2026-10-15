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Райо Валекано беше наказан от дисциплинарния комитет на Испанската футболна федерация с частично затваряне на стадиона, както и глоба на стойност 6000 евро, след като протестите на феновете на отбора принудиха да бъде прекратен двубоят срещу Атлетик (Билбао) през уикенда.

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Мачът в събота беше прекъснат след само 13 минути, тъй като привържениците на домакините хвърлиха многобройни хартиени самолети и гумени топчета на терена в знак на протест срещу собственика Раул Мартин Преса. От Ла Лига все още не са обявили кога ще бъде доиграна срещата.

Впоследствие комитетът реши да накаже Райо със затваряне на южната трибуна за следващото домакинство срещу Елче на 24 октомври. Клубът също така е предупреден, че ако подобни инциденти се повторят, целият стадион ще бъде затворен.

Протестите срещу Преса стават все по-чести и са породени от недоволството на феновете заради пренебрегването на клубната инфраструктура от страна на собствениците.

През февруари играчите и треньорският щаб на Райо публикуваха изявление, в което пишеше, че тренировъчният комплекс и терена, на който се играят домакинските мачове, не отговарят на необходимите изисквания. По-късно регионалното правителство на Мадрид временно забрани на клуба да използва стадион "Вайекас" поради съображения за безопасност, което принуди Райо да изиграе първите си три домакински мача в Ла Лига през този сезон на други съоръжения.

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