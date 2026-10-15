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ФИФА готви промени в дисциплинарния си правилник, за да не ставаме свидетели на нови абсурдни случки като отмяната на червения картон на Фоларин Балогун на Мондиал 2026. Тогава нападателят на домакина САЩ бе наказан - най-логичното нещо, което се случва, когато един футболист е изгонен, ала санкцията му не издържа дълго.

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Защото бе вдигната след телефонно обаждане на американския президент Доналд Тръмп към шефа на ФИФА Джани Инфантино, който не се поколеба да направи услуга на добрия си приятел.

Днес Изпълкома на световната централа, състоящ се от Инфантино, осмината вицепрезденти на организацията и 28 други членове, ще се събере на заседание за първи път след световното първенство. А едно от предложенията, които ще бъдат гласувани, включва промени от дисциплинарна гледна точка, за да бъдат избегнати подобни сценарии в бъдеще.

В дневния ред на заседанието присъства точка, която ще предлага да не могат да бъдат променяни автоматични наказания, които играчите получават за един мач след червен картон.

И до днес Джани Инфантино продължава да твърди, че не е имал никаква роля в решението за отмяна на червения картон и наказанието на Балогун, който пък гостува в София днес. Клубният му отбор Монако играе с ЦСКА в Лигата на конференциите.

Американецът бе изгонен в 1/16-финалния мач на Щатите срещу Босна и Херцеговина, което означаваше, че ще пропусне този срещу Белгия. Но след обаждането на Тръмп санкцията бе анулирана, а ФИФА съобщи, че това се е случило след разглеждане от страна на независим дисциплинарен панел. Но в крайна сметка съдбата си знае работата и дори с Балогун на терена, американците загубиха с 1:4 и отпаднаха.

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