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Венецуелският защитник на "Левски" Кристиан Макун игра за родината си в любопитна контрола - срещу националния отбор на Страната на баските. Автономоната област в северната част на Испания има свои представителен тим от повече от век, като разбира се той не е част от ФИФА, но макар и рядко играе приятелски мачове, като в случая този с венецуелците приключи с успех с 1:0.

Макун пък получи рядък шанс, тъй като не много играчи могат да кажат, че са играли срещу баските национали - най-малко в последните 15 години тимът е изиграл едва 11 мача.

Защитникът на Атлетик (Билбао) Мигел Хаурегисар донесе победата на баската селекция с дебютния си гол за отбора за 1:0. Шампионът с "Левски" пък влезе на мястото на Тео Кинтеро, който получи контузия.

Бранителят на Локомотив (Пловдив) Адриан Кова остана неизползвана резерва.

В състава на домакиниет преобладаваха играчи на Реал Сосиедад, Атлетик (Билбао), Алавес и Осасуна - баските отбори в Ла Лига, но имаше и такива от Еспаньол, Удинезе, Малага, Сантандер, Болтън и Арсенал. За да може един футболист да бъде избран за този тим, той трябва да е роден в Баската автономна област, в Навара или във френската част на Страната на баските.

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