Оправданието е, че прекратяване е могло да доведе до по-големи ексцесии

14046 Снимка: Levski.bg

Цяла Европа вече пише за случилото се на "Велодром", а за нас сблъсъците от минутите преди първия съдийски сигнал са много по-важно от това, което се случи в следващите 90 на терена.

Така е и за феновете на Левски, които не са особено трогнати, че отборът им загуби с 0:1 от Олимпик Марсилия след дузпа. Но са потресени от това, което сполетя част от тях на "Велодром". При това най-беззащитните и уязвими от тях. Сериозна група ултраси на Олимпик необезпокоявано прекосиха половината стадион, за да атакуват разположените на централната трибуна фенове на Левски, които са от така наречената "Категория 1".

Уточняваме, че това са скромна бройка хора, доста от тях - жени, деца, приятели и семейства на играчите, както и хора, пътуващи с чартърния полет на отбора. Това е групата, която УЕФА по традиция разполага някъде около VIP местата на стадионите. Това е практика за всеки европейски мач.

Та безскрупулните ултраси на Марсилия атакуваха тези хора. Кадрите показват посягане с палки, колани и тръби срещу хора над 50-годишна възраст, над млади момичета и дори над мъж, носещ дете в ръцете си.

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Това не е бой между ултраси из улиците, не е хулиганска схватка, това е атака над приятели и семейства на играчи, както и група фенове, които при всички положения са доста далеч от профила на класическия мъж от футболна агитка.

Още с началото на мача колегата Ясен Деянов, коментиращ на живо за "МAX Sport", който успя да заеме мястото си на стадиона около десетата минута, съобщи за случващото се и информира за пострадали. На полувремето колегите му в студиото вече говореха за тежко пострадали и дори използване на ножове, а след мача информацията се потвърди.

Засега известно е, че петима са в болница, има един тежко пострадал и още доста на брой по-леко ранени фенове, които не са имали нужда от медицинска помощ. Това е равносметката, която знаем няколко часа след края на мача.

След нападението над феновете в централната трибуна, същата група ултраси на Марсилия се насочи към сектора с агитката на Левски, хвърляйки бомби и ракети по тях. Появиха се брутални кадри, които показват зловещи удари по младо момиче.

@ultras_antifaa Les antifascistes qui tabassent les femmes de dos et ils sont fiers en plus https://t.co/oYNTLj7E4a — Arn.pierrot (@ArnPierrot) November 26, 2026

Това е ретроспекцията от шокиращия инцидент, а сега е ред и на въпросите.

Феновете на Левски задават такива към УЕФА, а и най-вече към своето собствено ръководство и те са най-уместните:

Защо започна мачът? Защо започна второто полувреме?

Първият ключов фактор е свързан с организацията на мача и тук погледът се насочва към местните власти и организатора, в случая Олимпик Марсилия.

Още преди седмица двубоят бе обявен за такъв с висок риск от местните власти, а това, примесено с и без това несигурната ситуация в града, накара Марсилия да отпусне само 500 вместо полагащите се на родните фенове около 3300 билета.

Очевидно организаторите не успяха да се справят и с тази редуцирана бройка. Дори позволиха на ултрасите на Марсилия да се придвижват спокойно от сектор в сектор.

Да не говорим за очевидното вкарване на ножове, бухалки, бомби и факли. Всеки един от тези предмети използван като оръжие срещу "сините". Всички тези организационни безумия доведоха до ексцесиите, а въпреки тях мачът започна по план.

Първите телевизионни кадри показваха как по време на химна на Лига Европа всички футболисти гледат стреснато към трибуните. Впоследствие и играчите на Левски разкриха, че ясно са виждали случващото се.

Та въпросът тук е защо самото начало на мача не бе забавено. Въпроси, които ще тежат на делегата и на черногорската съдийска бригада начело с Никола Дабанович.

Виждали сме мачове да се забавят, отлагат и спират за далеч по-безобидни неща, но снощи делегат и рефери замълчаха, а мачът започна при безумни условия.

Нещо, което в първи момент хората пред телевизорите нямаше как да осъзнаят, или поне не осъзнаваха мащабите на случващото се, защото мачът си вървеше по план.

Така стигаме до почивката и до другите два основни фактора в срещата - УЕФА и Левски.

Феновете на Левски пред телевизорите, независимо дали организирани или не, първосигнално се обърнаха гневно към клуба и това е обяснимо. Чувството на безсилие и усещането, че ръководство не е защитило пострадалите на стадиона витаеше, а това отвори редица въпроси към ръководството.

Единствен Даниел Боримиров говори от Марсилия след дълга среща след края на мача. Думите му бяха, че второто полувреме се е доиграло по искане на УЕФА и делегата и с мотив, че евентуално отлагане ще доведе до още по-ужасни сцени.

Това изтъкна и Левски в официалната си позиция, дошла 4 часа след последния съдийски сигнал на мача.

Преди да чуем позиция от Левски имаше такива от Дунав (Русе), БФС, президент и премиер на страната, политически лидери, политически партии и видни общественици.

Може би делегатът на срещата е имал своите аргументи срещата да продължи, но безспорно всеки "син" фен е останал с усещането, че клубът просто не направи достатъчно.

Все пак на почивката вече се знаеше, че има откарани в болница фенове, включително и един в тежко състояние. Във Висшата лига срещи се прекъсват за прилошаване по трибуните, но в Лига Европа очевидно наръган фен на трибуните не е достатъчен мотив.

Неслучайно се появиха и позиции срещу ръководството на клуба от няколко фенски организации.

Не казваме, че от Левски не са искали прекъсване на мача, но липсата на реакция създаде усещане, че именно клубът, който трябва да защитава своите привърженици не го прави.

Със сигурност ще има какво да се изяснява по оста клуб - фенове в следващите дни.

Историята все пак помни мачове, в които Левски е отказвал да излиза на терена в подкрепа към свои фенове, а тогава дори не говорехме за наръгани на трибуните хора.

Ужасно впечатление направи и фактът, че Хулио Веласкес излезе на пресконференция да коментира футбол и колко е горд от играчите си в момент, когато резултатът и още повече играта не бе от никакво значение за "сините" фенове. Какво значение имат играта и резултатът след случилото се?

И така стигаме до УЕФА. Организацията, която стои над всички останали, защото мачът е под егида на централата. Над Марсилия, над Левски, над делегат, рефери, съдии и Даниел Боримиров.

Добре знаем, че това не е първото провинение на Олимпик Марсилия. Опасностите в средиземноморския град бяха добре известни на "сините" и вероятно всеки пътуващ фен би трябвало да е бил наясно къде отива. Но едва ли очакванията са били, че нещо подобно може да се случи на трибуните и то с агитка, прекосяваща половин стадион в търсене на саморазправа.

Любопитни ще бъдат решенията на централата спрямо Олимпик Марсилия оттук нататък, защото българските клубове и тези от нашия регион са глобявани и наказвани за какво ли не. От умопомрачителни глоби за блокиран пътеход, през затваряне на сектори и стадиони за скандирания, до глоби за хореография, каквато например отнесе Цървена Звезда за изобразяване на светец.

Та в случая говорим за група фенове с безброй предишни провинения, които атакува с оръжия своя опонент по време на мача. Има и наръгани. Любопитно ще е становището на централата за случилото се и наказанията, които ще последват за Олимпик.

А независимо от последствията и виновниците за случилото се, то феновете на Левски ще останат с впечатлението, че просто този мач не трябваше да започне или със сигурност не трябваше да продължава повече от едно полувреме.

Проблем на "синьото" ръководство може да се окаже фактът, че докато феновете не могат да търсят сметката пряко от френската полиция, Олимпик Марсилия, делегата, съдията или УЕФА, то най-лесно отговорност може да бъде потърсена от самия клуб.

Клуб, който сякаш не убеди никого, че докрай е защитил феновете си.

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