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Италия удари тежко Франция с 3:1 под дъжда на "Сан Сиро" и направи заявка "да се завърне" в елита на европейската игра. Не, не - не е пресилено. Кризата на един от най-култовите и успешни национални отбори в историята е тотална с три пропуснати поредни световни първенства. На Апенините се заговори за "изоставане с катастрофални размери" от най-силните тимове, но тази вечер такова не се видя.

Прероденият, прекроен и тотално променен като имена тим на Роберто Манчини надигра французите и ги обърна от 0:1 до 3:1.

Майкъл Олисе откри за "петлите" в 10-ата минута след грешка на Джанлуиджи Донарума, но домакините не допуснаха срив и тръгнаха в атака. Франческо "Пио" Еспозито изравни в 26-ата минута.

В 60-ата неговият брат Себастиано Еспозито изпусна дузпа и отличен шанс да изведе напред "скуадрата". Но не случи три минути по-късно, когато Давиде Фратези реализира и изведе напред италианците. В 75-ата Пио Еспозито вкара трети гол и стадионът запя мощно за вдъхновения си отбор.

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Италия е начело в групата с 10 точки, колкото има и Франция, а Белгия е трети с 9. Развръзката предстои в неделя, когато "петлите" приемат Турция, а "скуадрата" гостува в Брюксел.

Също в неделя погледите на света ще са насочени към Мадрид, където Испания ще приеме Англия в сблъсъка на първите два тима на континента от последното европейско. Но преди това тази вечер двата състава стигнаха до сравнително рутинни победи.

Испания би като гост Чехия с 2:0 (Алекс Баена и Марк Пубил), а Англия надви у дома Хърватия с 2:1 (Морган Роджърс и Хари Кейн). Така преди сблъсъка в неделя Ла Роха води с 15 точки, а "трите лъва" е с 12. Победа на англичаните в Мадрид ще ги прати на върха в крайното подреждане, но всякакъв друг сценарий ще остави там испанците.

В Лига С, където е и България, се получиха следните резултати:

Армения - Кипър 1:1

Албания - Финландия 2:0

Черна гора - Латвия 2:1

Сан Марино - Беларус 0:2.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.