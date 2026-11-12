Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Италия удари тежко Франция с 3:1 под дъжда на "Сан Сиро" и направи заявка "да се завърне" в елита на европейската игра. Не, не - не е пресилено. Кризата на един от най-култовите и успешни национални отбори в историята е тотална с три пропуснати поредни световни първенства. На Апенините се заговори за "изоставане с катастрофални размери" от най-силните тимове, но тази вечер такова не се видя.

Прероденият, прекроен и тотално променен като имена тим на Роберто Манчини надигра французите и ги обърна от 0:1 до 3:1.

Майкъл Олисе откри за "петлите" в 10-ата минута след грешка на Джанлуиджи Донарума, но домакините не допуснаха срив и тръгнаха в атака. Франческо "Пио" Еспозито изравни в 26-ата минута.

Два мига белгийски блясък за 3 минути оставиха Турция "на нула" в Лигата на нациите
Виж още Два мига белгийски блясък за 3 минути оставиха Турция "на нула" в Лигата на нациите

В 60-ата неговият брат Себастиано Еспозито изпусна дузпа и отличен шанс да изведе напред "скуадрата". Но не случи три минути по-късно, когато Давиде Фратези реализира и изведе напред италианците. В 75-ата Пио Еспозито вкара трети гол и стадионът запя мощно за вдъхновения си отбор.

Италия е начело в групата с 10 точки, колкото има и Франция, а Белгия е трети с 9. Развръзката предстои в неделя, когато "петлите" приемат Турция, а "скуадрата" гостува в Брюксел.

Също в неделя погледите на света ще са насочени към Мадрид, където Испания ще приеме Англия в сблъсъка на първите два тима на континента от последното европейско. Но преди това тази вечер двата състава стигнаха до сравнително рутинни победи.

Испания би като гост Чехия с 2:0 (Алекс Баена и Марк Пубил), а Англия надви у дома Хърватия с 2:1 (Морган Роджърс и Хари Кейн). Така преди сблъсъка в неделя Ла Роха води с 15 точки, а "трите лъва" е с 12. Победа на англичаните в Мадрид ще ги прати на върха в крайното подреждане, но всякакъв друг сценарий ще остави там испанците.

В Лига С, където е и България, се получиха следните резултати:

Армения - Кипър 1:1

Албания - Финландия 2:0

Черна гора - Латвия 2:1

Сан Марино - Беларус 0:2. 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки) Днес
Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки)
111220
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра Лайф
Мелания Тръмп стана за смях. Новият й сериал предизвика лавина от подигравки още с трейлъра
7718
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео) Бизнес
Шефът на "Кауфланд България": Ако спрем, фалитът на КТБ ще е като пролетен бриз! (видео)
27112
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият IT
Кои са новите дизайнерски длъжности в епохата на AI и как започва начинаещият
3906
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството Impressio
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството
3838
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме URBN
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме
501
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт Trip
Турция създава туристически маршрут, вдъхновен от древногръцкия историк Ксенофонт
3290
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате Вкусотии
Макарони в баница? Турският номер, който заслужава да опитате
686
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо Zodiac
5 зодии, които никога не забравят предателството и отмъщават тихо
1462
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен в 22 области в страната
350