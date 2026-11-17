Световният и европейски шампион с Испания е собственик на клуба, в който играе Овону

1429 Снимка: AP/БТА

Жерар Пике защити вратаря на ФК Андора Хесус Овоно, който бе наказан да не играе 12 мача за грубото нарушение и удара, който нанесе на нападателя Хесус де Мигел от Тенерифе, в мача между двата отбора на 2 ноември.

Пострадалият почина в болницата на следващата сутрин, след като ударът в единоборството бе засегнал гръдния му кош и сърцето.

Пике е президент и собственик на ФК Андора, като бе на мача, в който се случи фаталният инцидент.

След санкцията за вратаря, световният и европейски шампион с Испания коментира:

"Вярвам, че налагането на максималната възможна санкция в случая не е никак добра идея. Той не го заслужава, а и това засилва усещането за вина, което така или иначе му се вменява отвсякъде. Момчето и без това е в пълен шок и депресия, като има усещането, че целият свят е срещу него."

Пике смята, че случилото се е инцидент, който може да бъде видян на футболния терен. Той за пореден път изказа съболезнования на семейството на Де Мигел.

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Собственикът на ФК Андора даде пример и от следващия уикенд във Втора лига на Испания, когато играчът на Албасете Хосе Корпас ритна в главата при подобен, напълно неумишлен инцидент, Куадри Лиамид от Сабадел.

Удареният изпадна в безсъзнание и бе откаран в болница, но е добре и вече е изписан.

А на Корпас бе наложено наказание от 3 мача.

"Мисля, че Дисциплинарната комисия не разчете правилно нещата - продължава Пике. - Не се съобрази с кошмарната ситуация и наложи санкция, която увеличава напрежението върху един човек. Никаква санкция няма да върне Хесус, за съжаление. Всички ние се чувстваме ужасно заради това, че един млад човек загуби живота си на терена. Колкото до Овоно, на него ще му трябват много повече от 12 мача, за да се завърне, ако изобщо го направи. Той не може да мисли за футбол в момента."

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