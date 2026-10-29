За победителя от "Левски" - Лудогорец се очертава визита на "Колежа" в следващата фаза

3852 Снимка: БТА

Левски срещу Лудогорец е украшението на осминафиналите за Купата на България.

Това отреди тегленият днес жребий за осминафиналите и четвъртфиналите на турнира, а сблъсъкът между Левски и Лудогорец ще е четвърти в турнира за Купата в последните шест издания на турнира.

Именно Лудогорец елиминира Левски през миналия сезон във фазата на четвъртфиналите, но тогава двубоят бе в Разград, докато сега ще бъде на "Герена".

Освен това програмата предвижда две срещу между Левски и Лудогорец в София само в рамките на няколко дни през месец декември. Първият път мачът ще е за първенство, а след това за Купата.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Носителят на трофея ЦСКА пък ще има столично дерби срещу Славия, като двубоят е на "Александър Шаламанов" в квартал "Овча Купел".

Осминафиналните двубои са предвидените за периода 11-14 декември, а днес бе теглен и жребият за четвъртфиналите.

Там като любопитен дуел се очертава потенциалното домакинство на Ботев (Пловдив) срещу един измежду Левски и Лудогорец, както и дуел потенциално гостуване на ЦСКА на "Тича" или "Лаута".

Ето и всички осминафинални двойки:

Черно море - Локомотив Пловдив

Славия - ЦСКА

Арда - Хебър Пазарджик

Левски - Лудогорец

Локомотив Горна Оряховица - Ботев Пловдив

Спартак Варна - Добруджа

ЦСКА 1948 - Ботев Враца

Дунав Русе - Локомотив София

Ето и четвъртфиналните двойки:

Черно море/Локомотив Пловдив - Славия/ЦСКА

Локомотив Горна Оряховица/Ботев Пловдив - Левски/Лудогорец

ЦСКА 1948/Ботев Враца - Арда/Хебър Пазарджик

Спартак Варна/Добруджа - Дунав Русе/ Локомотив София

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.