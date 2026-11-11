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Орелиен Чуамени напусна състава на Франция поради контузия в адуктора, потвърди Френската футболна федерация (FFF).
Чуамени все още не е играл за "петлите" под ръководството на Зинедин Зидан. Полузащитникът на Реал Мадрид ще пропусне мачовете с Италия и Турция.
След консултация с лекарския щаб е било взето решение той да не участва повече в лагера, а от федерацията потвърдиха, че бившият халф на Монако няма да бъде заменен.
Чуамени е поредният играч, който отпада от състава на "петлите". Пиер Калулу бе заменен от Саел Кумбеди, докато Ели Жуниор Крупи получи първата си повиквателна след отпадането на Маркус Тюрам.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.