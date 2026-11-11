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Орелиен Чуамени напусна състава на Франция поради контузия в адуктора, потвърди Френската футболна федерация (FFF).

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Чуамени все още не е играл за "петлите" под ръководството на Зинедин Зидан. Полузащитникът на Реал Мадрид ще пропусне мачовете с Италия и Турция.

След консултация с лекарския щаб е било взето решение той да не участва повече в лагера, а от федерацията потвърдиха, че бившият халф на Монако няма да бъде заменен.

Чуамени е поредният играч, който отпада от състава на "петлите". Пиер Калулу бе заменен от Саел Кумбеди, докато Ели Жуниор Крупи получи първата си повиквателна след отпадането на Маркус Тюрам.

 

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