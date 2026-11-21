Той получи травма по време на вчерашния мач срещу Кьолн от Бундеслигата

203 Снимка: Getty images

"Златната топка" Хари Кейн претърпя успешна операция на глезена само няколко седмици, след като бе удостоен с най-престижния индивидуален приз във футбола.

Английският национал получи травма по време на вчерашната издънка на Байерн в домакинството срещу Кьолн, завършило наравно 1:1.

Кейн напусна терена принудително още в 20-ата минута, а часове по-късно стана ясно, че става въпрос за скъсана връзка на левия глезен, което наложи хирургическата интервенция.

Тя е преминала успешно, а самият Кейн отправи послание към феновете:

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"Върховете и спадовете в живота! Разбира се, много съм разочарован от тази контузия, но както винаги, това е възможност да покажа издръжливост и да се усъвършенствам с оглед на 2027 г. Ще се върна отпочинал и готов за решаващата фаза на сезона".

Все още няма дата за завръщането му в игра, но първоначалните прогнози са за сериозно отсъствие от порядъка на три месеца.

Това означава, че в най-оптимистичния случай Кейн ще бъде отново в игра в началото на месец март.

Освен удар за самия играч, това е изключително болезнен миг за Байерн, защото лазарета на баварците е препълнен, като с травми са почти всички атакуващи играчи.

Снимка: Getty images

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