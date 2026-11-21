"Златната топка" Кейн се подложи на операция, прогнозата е за отсъствие от три месеца
Той получи травма по време на вчерашния мач срещу Кьолн от Бундеслигата
"Златната топка" Хари Кейн претърпя успешна операция на глезена само няколко седмици, след като бе удостоен с най-престижния индивидуален приз във футбола.
Английският национал получи травма по време на вчерашната издънка на Байерн в домакинството срещу Кьолн, завършило наравно 1:1.
Кейн напусна терена принудително още в 20-ата минута, а часове по-късно стана ясно, че става въпрос за скъсана връзка на левия глезен, което наложи хирургическата интервенция.
Тя е преминала успешно, а самият Кейн отправи послание към феновете:
"Върховете и спадовете в живота! Разбира се, много съм разочарован от тази контузия, но както винаги, това е възможност да покажа издръжливост и да се усъвършенствам с оглед на 2027 г. Ще се върна отпочинал и готов за решаващата фаза на сезона".
Все още няма дата за завръщането му в игра, но първоначалните прогнози са за сериозно отсъствие от порядъка на три месеца.
Това означава, че в най-оптимистичния случай Кейн ще бъде отново в игра в началото на месец март.
Освен удар за самия играч, това е изключително болезнен миг за Байерн, защото лазарета на баварците е препълнен, като с травми са почти всички атакуващи играчи.