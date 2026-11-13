Бившият нападател на Черно море Юлиян Нейчев се бори с рядък и изключително агресивен злокачествен тумор, съобщиха от варненския клуб, призовавайки всеки, който има възможност и желание, да помогне в организираната дарителска кампания. 56-годишният Нейчев има общо 157 мача и 30 гола за "моряците" във всички турнири, а в кариерата си е играл още за Локомотив (Пловдив), Светкавица (Търговище), Приморец (Аксаково), както и "Ботев" (Нови Пазар), Девня, Белослав и украинския Нива.

Ето какво написаха варненци:

"ПРИЗИВ ОТ ПФК ЧЕРНО МОРЕ

Скъпи моряци, приятели на футбола,

Днес се обръщаме към вас с молба за подкрепа към един човек, който е част от историята на ПФК Черно море - нашият бивш футболист Юли Нейчев.

В едни от най-трудните години за клуба през 90-те той носеше със сърце и отдаденост "зелено-бялата" фланелка, защитавайки честта на Черно море на терена. Днес Юли е изправен пред най-важния мач в живота си - битката с тежко онкологично заболяване.

На 55 години, съпруг и баща, той се бори с рядък и изключително агресивен злокачествен тумор, който вече е дал метастази. Въпреки тежката диагноза, надежда има. След първия курс химиотерапия туморните маркери са спаднали с над 94 процента, а лекарите виждат реална възможност лечението да даде резултат. Предстоят обаче нови химиотерапии, лъчетерапия и продължителен болничен престой, чието финансиране надхвърля възможностите на неговото семейство.

Затова ПФК Черно море призовава всички свои привърженици, ветерани, партньори и приятели да се включат в кампанията за набиране на средства за лечението на Юли Нейчев. Всяко дарение, независимо от размера му, е помощ. Всяко споделяне е крачка към това историята му да достигне до повече хора.

Обръщаме се и към цялата футболна общност в България. Призоваваме клубовете, футболистите, треньорите, ветераните и фенските организации на всички отбори да се присъединят към тази кауза. На терена сме съперници, но когато става дума за човешки живот, всички сме един отбор.

Нека покажем, че българският футбол помни своите хора. Нека докажем, че зад всеки футболист стои общност, която не го изоставя в най-трудните моменти. Нека заедно помогнем на Юли да продължи битката и да се върне у дома при своето семейство.

Днес Юли се нуждае от нашата подкрепа. Нека бъдем до него така, както той беше до своя клуб и своите съотборници.

Добавяме и дарителската сметка, за всички, които искат да помогнат:

BGO4BUIN95611000740998

Bic code: BUINGSF

Получател: Павел Андреев

Основание: Юлиян Нейчев"