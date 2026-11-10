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Нидерландският национал Френки де Йонг, който е един от капитаните на Барселона, направи интересен коментар относно футбола в наши дни.

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Според Де Йонг прекалено голямото наличие на статистика навсякъде около нас кара хората да гледат все по-малко цели мачове и да оценяват представянето на играчите най-вече по статистическите данни.

"Много малко хора дори гледат цели мачове в пълните 90 минути. Някои всъщност не разбират какво точно се случва на терена и защо играчите вземат определени решения и кое е наистина полезно и кое не. Най-лесният начин да се оценяват играчите във футбола е по голове и асистенции. В моя случай, разбира се, тези показатели са значително по-малко. Но ако ме гледате как играя, лесно можете да разберете дали съм добър играч или не", каза той.

В последните две седмици халфът игра на няколко различни позиции в схемата на Ханзи Флик в Барселона.

Основната му такава е централен халф, срещу Реал той игра като атакуващ полузащитник, срещу Алавес бе централен защитник, а срещу Атлетико (Мадрид) - десен бек.

29-годишният играч е част от Барселона от 2019-а насам, като преди това е играл още за Вилем II и Аякс в родината си.

За националния отбор на Нидерландия има 70 мача и 2 гола.

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