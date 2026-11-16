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Защитникът на Барселона Пау Кубарси, който бе заменен на полувремето на мача срещу Англия (2:3) в Лигата на нациите, има мускулна контузия и е под въпрос за мача с Виляреал в Ла Лига, съобщиха от каталунския клуб.

"Играчът от първия отбор Пау Кубарси има пренапрежение на илиачно-псоасния мускул", написаха от Барселона в комюнике, като уточниха, че 19-годишният централен защитник е под въпрос за срещата с Виляреал, която е в неделя.

Носителят на наградата "Голдън Бой" наскоро бе сменен на почивката на мача с Англия, а през първата част направи дузпа за нарушение срещу капитана на съперника Хари Кейн.

От Барселона съобщиха още, че националът на Нидерландия Френки де Йонг има напрежение на мускул в областта на таза, но той ще бъде на разположение на треньора Ханзи Флик за мача с Виляреал. Де Йонг бе сменен на полувремето на мача между Нидерландия и Гърция, завършил 7:0.

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