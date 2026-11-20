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Голям скандал разтърси Румъния. Човекът, който някога е бил неотлъчно до Михаел Шумахер и Златан Ибрахимович, е обвинен в мащабна схема с фалшиви документи, от която печелел хиляди.

Животът на Кристиан Ангелюк преминава от охраната на световни спортни звезди до ареста. Бившият бодигард на Михаел Шумахер и Златан Ибрахимович е задържан в Румъния по подозрение, че е изградил доходоносна престъпна схема с фалшиви документи и дипломи.

Още по-шокиращото е, че според обвиненията Ангелюк успял да си осигури работа в румънския парламент именно с документи, за които се предполага, че са фалшиви.

Заради внушителната си физика и ръст румънецът попаднал в охраната на две от най-големите имена в световния спорт. Той придружавал Пилето, включително по време на състезанията във Формула 1, информира bTV.

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"Шефът дойде и ми каза: "Вече не си в отпуск, сега ще работиш за Шумахер, особено по време на състезанието в Монца". Ходихме навсякъде с него. Буквално бяхме негова сянка", разказвал Ангелюк.

Според разследването от 2020 г. той започнал да продава фалшиви документи - лични карти, паспорти, документи за гражданство, актове за раждане и смърт, както и дипломи.

Ангелюк убеждавал клиентите си, че има връзки в държавните институции и може да осигури необходимите документи чрез тях. Сред хората, с които работел, имало предимно украински граждани.

През 2024 г. той дори успял да се добере до работа в румънския парламент. Престоят му там обаче продължил около три месеца, преди да бъде разкрит и задържан.

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