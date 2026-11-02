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Бившият английски национал Джеймс Милнър взе участие в Нюйоркския маратон.
Той измина дистанцията от 42 195 км за 3 часа, 9 минути и 4 секунди. 40-годишният бивш футболист сложи край на състезателната си кариера през изминалото лято.
Той е играл за Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити, Ливърпул, Брайтън и Суиндън.
Милнър има 658 участия във Висшата лига - рекорд за английското първенство. Той е спечелил 13 трофея с три различни клуба - 1 с Нюкасъл, 5 с Манчестър Сити и 7 с Ливърпул. Халфът има 61 мача за националния отбор на Англия.
Спортът е повече от резултат
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.