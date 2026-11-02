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Бившият английски национал Джеймс Милнър взе участие в Нюйоркския маратон.

40-годишният рекордьор Джеймс Милнър окачи бутонките
Виж още 40-годишният рекордьор Джеймс Милнър окачи бутонките

Той измина дистанцията от 42 195 км за 3 часа, 9 минути и 4 секунди. 40-годишният бивш футболист сложи край на състезателната си кариера през изминалото лято.

Той е играл за Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити, Ливърпул, Брайтън и Суиндън.

Милнър има 658 участия във Висшата лига - рекорд за английското първенство. Той е спечелил 13 трофея с три различни клуба - 1 с Нюкасъл, 5 с Манчестър Сити и 7 с Ливърпул. Халфът има 61 мача за националния отбор на Англия.

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