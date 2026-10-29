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Бившият футболист на Севиля и Спартак Москва - аржентинецът Николас Пареха се яви в съда, след като бе обвинен в кражба на електроенергия.

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Според ABC, делото срещу Пареха е образувано след подаден сигнал от съсед. Бившият футболист твърди, че незаконното външно електрическо свързване е било налично в имота му още преди той да го придобие. След като проблемът е бил открит, връзката е била премахната.

Вчера в Алкала де Гуадайра, на 17 км от Севиля, се проведе съдебно заседание, на което прокуратурата поиска налагането на глоба на 42-годишния бивш футболист заради кражбата на ток.

Съдебният процес вече приключи и се очаква решението на съда.

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