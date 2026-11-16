Клубът отваря 26 000 места на "Камп Ноу" за урни с праха на верни привърженици

1006 Снимка: Getty Images

Барселона продължава да намира иновативни начини да капитализира огромната си популярност и лоялността на своите милиони фенове.

Клубът има нужда от всякаква помощ на икономическия фронт, за да се справи с дълговете, но и с мащабната реконструкция на своя стадион "Камп Ноу", който трябва да бъде напълно готов през лятото на 2028 г.

Арената струва над 2 милиарда евро и ще е за 105 000 зрители.

Вестник "Льо Паризиен" пише, че клубът е подготвил интересна оферта за феновете, наред с клубния музей и многобройните магазини за фенартикули на стадиона.

Всеки привърженик ще може да заяви място за урна с праха на починал друг фен, като общо 26 000 такива ще бъдат разположени в специално помещение недалеч от терена.

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Цената е 2490 евро за 10 години, в които да бъде удължено присъствието на човека на любимия му стадион и след кончината. Ако се запази място за 25 години, цената е двойна. А 6000 евро гарантират позиция на "Камп Ноу", макар и не в смисъла на думата зрител, а на урна с тленни останки, за цели 50 години.

Според изданието услугата ще се предлага от края на календарната 2027 г.

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