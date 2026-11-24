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Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд е замесен в правен спор с полски електротехник, който е регистрирал фамилното му име като търговска марка, съобщава The Sun.

През 2023 г. норвежецът се опитва да регистрира марката си в Европейския съюз, но открива, че полският електротехник Михал Вонс вече е регистрирал правата върху името Холанд. Търговската марка обхваща 16 категории продукти, включително спортно облекло, енергийни напитки, играчки и дамско бельо.

Вонс твърди, че името е съкращение от "High Advanced Activity Land" (Земя с висока напреднала активност), а не е препратка към фамилното име на футболиста. Комисията на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обаче намира аргументите му за неубедителни.

Експертите стигат до заключението, че мъжът се опитва да се възползва от славата на Холанд и анулират регистрацията на търговската марка.

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През май 2026 г. апелативният съд на EUIPO потвърждава това решение. През юли електротехникът обжалва пред Съда на ЕС, като иска решението да бъде отменено. Дата на съдебно заседание все още не е определена.

26-годишният Холанд играе за Манчестър Сити от 2022 г. През този сезон той записа 15 участия във всички състезания и отбеляза 14 гола.

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