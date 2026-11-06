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Част от отбора на България, който ни представлява на Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал, участваха във фотосесия.
Инициативата бе организирана от Асоциацията на националните олимпийските комитети.
Предлагаме ви фотосите на нашите млади спортисти, които издават и голямо настроение.
И как да е иначе, когато става дума за страхотен форум - най-висок за атлетите, които тепърва ще правят големия си скок към Летните игра в Лос Анджелис 2028.
Игрите в Дакар продължават още седмица, а до днес България е спечелила един бронзов медал на форума.
Спортът е повече от резултат
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Теодор Митев (бадминтон) и Симона Иванова (плуване)
Снимка: Български олимпийски комитет
Отличието бе завоювано на 2 ноември от 16-годишния джудист Иван Николчев в категория до 81 килограма.
Постижението му е изключително ценно, тъй като той преодоля сериозна контузия в кръста броени дни преди старта на надпреварата и се състезава в по-горна за него категория.
Във фотосесията участваха Симона Иванова, един от най-големите ни таланти в плуването, бадминтонистът Теодор Митев, състезателката ни по стрелба с лък Неда Кендерова и Калина Славчева, която пък ни представя в ушу.
Симона Иванова
Снимка: Български олимпийски комитет
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.