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Макларън пуска на свободния пазар пет напълно функционални Формула 1 болида, управлявани от легенди като Люис Хамилтън и Аиртон Сена, както и един, тестван от холивудската звезда Брад Пит, съобщава агенция Ройтерс.

Автомобилите ще бъдат продадени посредством дистрибутора "Том Хартли" и най-вероятно ще донесат десетки милиони долари на Макларън. Същата компания пое търговете за колекцията на бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун и на 20-те състезателни коли на Мансур Оджех.

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"Решихме да се разделим с тези исторически болиди на Макларън от Формула 1, защото не е уважително те да стоят в някакъв склад. Те са направени, за да бъдат карани. Искаме хората да им се насладят. Вярваме, че това е най-добрият начин да поддържаме историята жива", заяви изпълнителният директор на Макларън Рейсинг Зак Браун.

Петте автомобила бележат времеви период от 32 години, започвайки с две коли MP4/6A (с номера на шаситата 04 и 07, както и с двигатели Honda V12). Те са били управлявани от австриеца Герхард Бергер и са били тествани от Сена по време на шампионския му сезон 1991 г. Шаси 04 завърши на второ място при двойната победа в Гран при на Сан Марино, където Макларън затвори с обиколка всички останали. Шаси 07 бе на втора позиция в домакинското Гран при на Великобритания.

Макларън MP4/27A (шаси 01), карано от световния шампион през 2009 г. Дженсън Бътън и тествано от седемкратния първенец Люис Хамилтън, също е за продажба.

Болидите на Ландо Норис от 2021 г. и 2023 г. допълват тази група. MCL35M изведе Норис до подиуми в Имола, Монако и Монца, докато MCL37A-03 спечели последователно състезания в Сингапур и Япония, а освен това бе тестван от Оскар Пиастри и Мик Шумахер след края на сезона.

Автомобилът от 2023 г. дори бе каран от Брад Пит в тест в САЩ през юни миналата година като част от подготовката на холивудската звезда за "Ф1: Филмът". Той е и болидът от най-ново поколение, който може да бъде намерен на свободния пазар.

Според различни сведения Пит е вдигнал скорост 317 км/ч с автомобила от 2023 г.

"Изключителна рядкост е за колекционерите да получат директно от производител болиди, които реално са карани в състезания. Това е наистина специална оферта. Тези пет автомобила ще бъдат продавани индивидуално и без срок. Приоритет на Макларън е да им намери правилните домове", казват от "Том Хартли".

Въпреки че конкретни цени в момента няма, очаква се всеки един от автомобилите да струва между 5 и 10 милиона паунда. Макларън, управляван от Хамилтън в Турция през 2010 бе продаден за 4,8 милиона паунда през 2021 г., а Ферари на Михаел Шумахер от 2001 г. бе оценено на 7,5 милиона долара през 2017 г.

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