Двубоят от световното по крикет между Индия и Пакистан вероятно счупи световния рекорд по интерес

873 Снимка: Getty Images

8.4 милиона заявки за билети са официално регистрирани до момента за мача по крикет от световното първенство през ноември догодина между Индия и Пакистан. Той ще е в Йоханесбург, Южна Африка, а арената е стадион "Уондърърс", която побира едва 34 хиляди зрители.

Мачът е между двете страни, които имат непримирима вражда в крикета, а и са вероятно най-луди като интерес на глава от населението по този спорт. Световните първенства по този спорт чупят всякакви телевизионни рейтинги в Индия и Пакистан.

Заявките вероятно ще стигнат 10 милиона, а как точно ще стане разпределението на билетите е пълна мистерия. Организаторите са шокирани от интереса.

Звучи напълно нечувано, но все пак не бива да се изненадваме вероятно чак толкова. Индия е най-многолюдната държава в света с население от почти 1.5 милиарда души, а Пакистан - с около 250 милиона.

На последното световно първенство по крикет преди 3 години, което бе в Индия, бе регистрирана рекордна посещаемост на стадионите. Средно по над 27 хиляди гледаха двубоите, а общата телевизионна аудитория само в страната домакин бе 518 милиона зрители.

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