Устройство, подобно на смартфон, замени един от най-култовите атрибути в играта

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И това доживяхме - жълтите и червените картони вече не са картони в истинския смисъл на думата, както футболът ги познава от десетилетия.

В Уругвай тестваха нова система по време на мач за Купата на страната между Насионал и Рентистас, а реферът Едуардо Варела получи честта да я изпробва за първи път.

Това е технология, която показва жълта и червена светлина на устройство, голямо колкото смартфон. Информацията веднага се изпраща със софтуер към централизирана система и "маркираният" футболист е отбелязан като предупреден.

Системата се казва COMET и е основната централизирана дигитална платформа, използвана от Уругвайската футболна асоциация за пълна администрация, автоматизация и управление на футбола в страната.

А "маркирането" с устройството улеснява работата с писане на имена на играчи в тефтерче за реферите.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Освен това грешка няма как да има - №14, например, автоматично ще светне в червено, ако бъде вдигнато устройството с жълт цвят към него, а той вече има един такъв.

В конкретния двубой Нахуел Гелос от Насионал стана първият играч, изгонен с дигитален червен картон.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.