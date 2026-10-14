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Едно име излезе на преден план във вторник вечер след голямата изненада в Шампионската лига - победата на Брюж на "Сан Сиро" над Интер с 4:3. Белгийският тим изненада първенеца на Италия и смълча митичната арена, а големият герой бе Николо Трезолди.

Шампионска лига

И, разбира се, футболът не подбира на случаен принцип такъв тип главни действащи лица.

Трезолди е на 22 години и играе за младежкия национален тим на Германия. След три сезона в Хановер, ниже голове за Брюж от 2025-а, а бъдещето му изглежда бляскаво.

Но той не е германец по кръв и рождено място. Появява се на бял свят в Каляри, като родителите му са италианец от Юга и аржентинка, която пък е израснала почти изцяло в Бергамо, в Северна Италия.

Расте като огромен фен на Милан, а таткото Емануеле Трезолди го е водил няколко пъти да гледа росонерите на "Сан Сиро", преди да се преместят в Германия, където малкият започва в школата на Хановер преди 8 години.

В часовете след мача бащата каза пред "Гадзета дело спорт", че Николо му е написал съобщение преди двубоя и е обещал, че ще вкара на Интер. После двамата са се посмяли - не един, а три пъти запаленият миланист наказа "синьо-черния" съперник на отбора на сърцето му.

Вероятно по-важно обаче, Трезолди избухна на световната футболна сцена с хеттрик в Шампионската лига и отвори широко вратите на развитието си в кариерата към елитните първенства на Европа.

 

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