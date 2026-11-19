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Формула 1 отдавна е надпревара, който често се решава от изключително малки разлики, а сега датската компания за конструктори "Лего" превърна и пилотите от най-популярния моторен спорт в малки техни версии, пише агенция Ройтерс. В партньорство с Формула 1, датският производител на играчки разкри нова серия конструктори, представляваща 22-мата състезатели и болидите на 11-те различни отбора в умален мащаб.

Британският пилот на Рейсинг Булс - Арвид Линдблад, който беше съотборник на българина Никола Цолов в Кампос Рейсинг във Формула 2 в края на миналия сезон, коментира фигурката със своя лик.

"Мисля, че са я уцелили точно. Косата е перфектна. Като малък строях много с "Лего". Винаги съм го обичал. Никога не съм си представял, че ще си имам собствена минифигурка. Това е много готино", заяви Линдблад.

Комплектите, които ще бъдат пуснати в продажба през март, бяха официално показани преди Гран при на Лас Вегас, което ще се проведе през идния уикенд. Като част от програмата на 21-вия кръг за сезона ще се проведе обиколка на трасето с "Лего" автомобили, по подобие на събитието на пистата "Силвърстоун" по-рано през сезона. Четирикратният шампион Макс Ферстапен (Нидерландия) обаче остана недоволен след тази проява и отправи критики към организаторите, а по всичко личи, че този път самите пилоти няма да са тези, които ще шофират построените от "Лего" версии на своите болиди.

Търговският директор на Формула 1 - Емили Прейзър, поясни, че Формула 1 и "Лего" са тясно интегрирани и че инвестицията, която датският производител прави във Формула 1, е една от най-големите за компанията. Партньорството между тях започна през 2024-та, а през последните две години то се разрасна значително, като вече включва не само колите на сегашните 11 отбора, но и легендарни болиди като този на Михаел Шумахер (Германия), с който той стана световен шампион през 2004 година, както и каските на някои от водещите пилоти.

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