Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Президентът на БФС Георги Иванов ще проведе майсторски клас в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) пред студенти и докторанти с интерес към футбола като бизнес.
Темата е:
"Футболът 2030: икономика на следващо ниво".
Освен Иванов в събитието ще участва и представител на ЦСКА, който все още не е упоменат.
Студентите от УНСС ще трябва да решат свързан с темата практически казус, а победителят ще спечели едномесечен стаж в централата на БФС в Бояна.
Спортът е повече от резултат
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Събитието на БФС в УНСС, насочено за студентите и докторанти с интерес към футболните процеси отвътре, е насрочено за 3 декември от 10:00 часа в зала "Тържествена".
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.