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Организация за защита на природата и животните призова Кристъл Палас да спре да използва орела си талисман, който пуска над терена преди всеки домакински мач във Висшата лига.

В момента птицата се казва Финикс, като замени през 2024-а починалата Кайла - старата орлица, която радваше феновете на "Селхърст Парк".

Палас носи прякора "орлите" от 1973 г., като шоуто с плешивия орел, който излита преди мач от централния кръг и кръжи над трибуните, е от 16 години.

Но според организацията, "ярко осветен стадион, пълен с шумни хора не е най-подходящото място за това животно".

Според природозащитниците полетът пред 20-ина хиляди в пространство, което е ограничено от трибуни и козирки, е стресиращо за птицата.

 

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