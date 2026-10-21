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Организация за защита на природата и животните призова Кристъл Палас да спре да използва орела си талисман, който пуска над терена преди всеки домакински мач във Висшата лига.
В момента птицата се казва Финикс, като замени през 2024-а починалата Кайла - старата орлица, която радваше феновете на "Селхърст Парк".
Палас носи прякора "орлите" от 1973 г., като шоуто с плешивия орел, който излита преди мач от централния кръг и кръжи над трибуните, е от 16 години.
Но според организацията, "ярко осветен стадион, пълен с шумни хора не е най-подходящото място за това животно".
Според природозащитниците полетът пред 20-ина хиляди в пространство, което е ограничено от трибуни и козирки, е стресиращо за птицата.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.