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Египетската звезда на Трабзонспор Мохамед Салах може да получи турско гражданство, а освен това се подготвя и специална церемония по награждаването му с държавно отличие. Информацията беше разпространена от журналиста Мохамед Ел Кауд, кореспондент на BBC. Според него процедурата ще обхване не само нападателя, но и съпругата му и трите им деца.

"Научих, че Мохамед Салах ще получи турско гражданство заедно със съпругата си и трите си деца. Салах ще бъде награден с държавен медал за изключителни заслуги на голяма церемония и ще получи още едно високо отличие, след като за кратко време допринесе за значителен напредък както в спорта, така и в туризма", съобщи Ел Кауд.

Информацията обаче все още няма официално потвърждение. Източник от Трабзонспор е заявил пред египетското издание Masrawy, че турските власти не са осъществявали официален контакт със Салах по въпроса за гражданството. От клуба са уведомили футболиста единствено за предстояща среща с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, чиято дата все още не е уточнена.

Египтянинът се превърна в една от най-големите атракции в Трабзон след пристигането си в местния клуб. Популярността му привлече вниманието на туристи и футболни привърженици, а местните власти вече предприеха действия за кръщаването на улица на негово име.

В неделя Салах започна като титуляр при победата на Трабзонспор с 2:0 над Газиантеп от десетия кръг на турското първенство. Отборът заема третото място с 22 точки, на три зад лидера Галатасарай.

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