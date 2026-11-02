Салах получава турско гражданство и държавен орден
Нападателят на Трабзон е истинска знаменитост при съседите
Египетската звезда на Трабзонспор Мохамед Салах може да получи турско гражданство, а освен това се подготвя и специална церемония по награждаването му с държавно отличие. Информацията беше разпространена от журналиста Мохамед Ел Кауд, кореспондент на BBC. Според него процедурата ще обхване не само нападателя, но и съпругата му и трите им деца.
"Научих, че Мохамед Салах ще получи турско гражданство заедно със съпругата си и трите си деца. Салах ще бъде награден с държавен медал за изключителни заслуги на голяма церемония и ще получи още едно високо отличие, след като за кратко време допринесе за значителен напредък както в спорта, така и в туризма", съобщи Ел Кауд.
Информацията обаче все още няма официално потвърждение. Източник от Трабзонспор е заявил пред египетското издание Masrawy, че турските власти не са осъществявали официален контакт със Салах по въпроса за гражданството. От клуба са уведомили футболиста единствено за предстояща среща с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, чиято дата все още не е уточнена.
Египтянинът се превърна в една от най-големите атракции в Трабзон след пристигането си в местния клуб. Популярността му привлече вниманието на туристи и футболни привърженици, а местните власти вече предприеха действия за кръщаването на улица на негово име.
В неделя Салах започна като титуляр при победата на Трабзонспор с 2:0 над Газиантеп от десетия кръг на турското първенство. Отборът заема третото място с 22 точки, на три зад лидера Галатасарай.