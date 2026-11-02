Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Египетската звезда на Трабзонспор Мохамед Салах може да получи турско гражданство, а освен това се подготвя и специална церемония по награждаването му с държавно отличие. Информацията беше разпространена от журналиста Мохамед Ел Кауд, кореспондент на BBC. Според него процедурата ще обхване не само нападателя, но и съпругата му и трите им деца.

Салах и компания ще са без фенове на мача с ЦСКА
Виж още Салах и компания ще са без фенове на мача с ЦСКА

"Научих, че Мохамед Салах ще получи турско гражданство заедно със съпругата си и трите си деца. Салах ще бъде награден с държавен медал за изключителни заслуги на голяма церемония и ще получи още едно високо отличие, след като за кратко време допринесе за значителен напредък както в спорта, така и в туризма", съобщи Ел Кауд.

Информацията обаче все още няма официално потвърждение. Източник от Трабзонспор е заявил пред египетското издание Masrawy, че турските власти не са осъществявали официален контакт със Салах по въпроса за гражданството. От клуба са уведомили футболиста единствено за предстояща среща с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, чиято дата все още не е уточнена.

Египтянинът се превърна в една от най-големите атракции в Трабзон след пристигането си в местния клуб. Популярността му привлече вниманието на туристи и футболни привърженици, а местните власти вече предприеха действия за кръщаването на улица на негово име.

В неделя Салах започна като титуляр при победата на Трабзонспор с 2:0 над Газиантеп от десетия кръг на турското първенство. Отборът заема третото място с 22 точки, на три зад лидера Галатасарай.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Излязоха нови резултати от изборите Днес
Излязоха нови резултати от изборите
85070
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки) Лайф
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки)
23981
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища Бизнес
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища
10402
Ядрена тревога в Киев: Кибератака удари официалното приложение за предупреждение в Украйна IT
Ядрена тревога в Киев: Кибератака удари официалното приложение за предупреждение в Украйна
5789
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия Impressio
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия
14502
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят Trip
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят
5686
Забравете за мусаката: Картофените гнезда с кайма и кашкавал са новият хит на вечерята Вкусотии
Забравете за мусаката: Картофените гнезда с кайма и кашкавал са новият хит на вечерята
6735
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026 Zodiac
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026
878
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11 Времето
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11
8675