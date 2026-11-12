Футболистът на Ал-Насър ще бъде процудент на телевизионен сериал, в който самият той ще играе себе си.
Роналдо публикувам снимка в Инстаграм, на която е заедно с английския успешен режисьор Матю Воън.
"Отлична новина! Продукцията на моя първи телевизионен сериал Day 1-s започна. Очаквайте подробности!", написа португалецът, спечелил пет пъти "Златната топка".
Сериалът ще бъде посветен на света на британския футбол, погледнат през погледа на влиятелен агент, чиято роля се изпълнява от актьора Деймиън Люис. В кастинга участва още френската легенда Тиери Анри.