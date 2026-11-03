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Британският вестник "Сън" публикува своя ежегоден специален преглед на най-обещаващите млади пилоти в света на моторните спортове. Това са състезателите, за които експертите са убедени, че ще са важна част от следващата ера във Формула 1.

В селекцията от световни таланти изпъква и името на българина Никола Цолов. Той е претендент за титлата във Формула 2 два кръга преди края на сезона, а и преди 5 дни записа исторически дебют зад волана на болид от F1. Това стана в свободна тренировка преди Гран при на Мексико за отбора "Рейсинг Булс".

Цолов е един от петимата таланти, дали достатъчно аргументи да са в този списък. Ето ги и останалите:

Рафаел Камара е бразилският пилот от академията на "Ферари", който доминира във "Формула Регионал" и бързо се утвърди като един от най - обещаващите скоростни таланти от Южна Америка.

Уго Угочукву е американски кадър от програмата за млади пилоти на "Макларън", чийто възход през картовете и Ф4 привлече вниманието на Зак Браун още в най-ранна възраст.

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Фреди Слейтър е британската надежда, състезаваща се в академията на "Ауди", която счупи редица рекорди по победи в италианската "Формула 4" и премина с лекота през младежките категории с агресия и постоянство.

Леонардо Форнароли е италианският пилот, известен с изключителното си хладнокръвие и тактическа зрялост по време на състезателните уикенди с "Макларън".

Дебютът в Мексико е сериозна заявка за място в решетката на големите. Цолов не просто изпълни стриктно инженерната програма на тима, но завърши с 12-то най-бързо време за сесията.

С това си постижение той бе най-бързият сред всички младежи, които взеха участие в тренировката извън отборите от Топ 4.

Какво предстои за Българския лъв?

След дебютния уикенд в Мексико, за Никола идва финалният и най-важен етап от настоящия сезон в шампионата на "Формула 2". Това са последните два и решаващи кръгове на пистата "Лусаил" в Катар (27-29 ноември), преди да завърши на "Яс Марина" в Абу Даби (4-6 декември).

Отборът на "Рейсинг Булс" все още не е обявил официално своя пилотски състав за 2027 година, като българинът има конкуренция от още двама млади пилоти.

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