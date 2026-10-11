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Италианският състезател на "Априля" Марко Бецеки спечели Гран При на Индонезия в клас Moto GP на Световния шампионат по мотоциклетизъм. Бецеки завърши пред Раул Фернандес след като двамата имаха директна надпревара и вчера в спринта.

Испанецът Хорхе Мартин остана на трето място и си върна лидерството в шампионата от Марк Маркес , който успя да се класира само на шесто място.

Тимът на "Априля" доминираше в днешния старт, след като четирима техни състезатели заеха първите четири места, а 4-ото беше за Ай Огура. Времето на победителя е 40:46.582 минути, като Марко взе и 25 точки за генералното класиране.

Второто място е за Фернандес, който остана на 4.260 секунди, а Мартин на третата позиция на подиума е с изоставане от 6.890.

В генералното класиране Хорхе Мартин излезе на върха с 355 точки, с 2 повече от суперзвездата Марк Маркес, който кара за отбора на "Дукати". Трети в общото подреждане за шампионата е Бецеки с 309.

В клас Мото 2 Исан Гевара (Испания) с "Прамак Ямаха" беше най-бърз, като измина обиколките за 21:44.433 минути. Втори се класира Мигел Гонсалес (Испания) на 3.570, а трети остана Даниел Одалго (Испания) на 4.407. В генералното класиране на върха е Гонсалес с 265.5, следван от днешния победител Гевара с 260.

При най-слабите машини в Мото 3 първото място е за Максимо Килес от "Гавиота Аспар" с време 32:36.821, пред Давид Алманса и Бриан Уриарте. Килес води и за титлата убедително с 351 томки, пред Алманса с 219 и Уриарте с 203.

Следващото състезание от Световния шамипонат по мотоциклетизъм е Гран При на Австралия след две седмици – 23-25 октомври.

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