Това е осмият му спечелен спринт от началото на сезона

171 Снимка: БТА

Марк Маркес спечели своя втори пореден и общо осми спринт от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в късата надпревара на индонезийската "Мандалика", възползвайки се от кошмара на Априлия.

Спринт-ндес и Марко Бедзеки. До контакта между двамата се стигна, след като те бяха атакувани от вътрешната страна на кривата както от Марк Маркес, така и от Фабио Ди Джанантонио, който разполагаше с най-вътрешната траектория в спирането.

Атаката на пилота на VR46 Дукати доведе до верижна реакция, която принуди първо Маркес да изправи мотора си леко на изхода от завоя, което пък доведе до затваряне на газта и от страна на Бедзеки. Фернандес обаче нямаше време за реакция и се стигна до контакт между него и заводския пилот на Априлия, който извади и двамата на спринта.

А целият този хаос позволи на стартиралия пети Мартин да поведе пред Маркес и Ай Огура, който също напредна с четири места на старта, а Ди Джанантонио, който поведе за момент, се озова на четвъртата позиция. След като се озова начело на колоната, Мартин започна да се откъсва пред Маркес, като авансът му беше достигнал 1.5 секунди.

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В деветия тур обаче Мартинатора намали рязко темпото си и пропусна световния шампион пред себе си, най-вероятно заради проблем с налягането в неговата предна гума. В оставащите 4.5 тура на дистанцията от 13 обиколки Маркес беше безгрешен и спечели пред Огура и Ди Джанантонио, които също изпревариха Мартин, който допусна сериозна грешка в края на предпоследния тур и финишира извън подиума.

Пети завърши Алекс Маркес, а шестото място беше за Педро Акоста, който малко след средата на дистанцията трябваше да мине през дългата обиколка заради прекалено много излизания извън пистата. Зад него в точките влязоха още Фермин Алдегер, Франческо Баная и Фабио Куартараро.

След напълно неочакваната си победа в спринта Маркес излиза еднолично на върха на генералното класиране за първи път от началото на сезона, като с 343 точки той води с 4 пред Мартин. Тройката с пасив от 59 пункта оформя Бедзеки, който ще се надява на истинско чудо до края на сезона, за да има шанс да спечели световната титла.

Състезанието за Гран При на Индонезия, 17-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 10:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg .

Снимки: Gettyimages

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